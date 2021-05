Mais um sprint, mais um triunfo de Bennett no Algarve

Para este sábado, antes da mítica subida ao Alto do Malhão, está marcado um contra-relógio individual. Serão cerca de 20 quilómetros de percurso cronometrado em Lagoa.

Sam Bennett (Deceuninck) venceu nesta sexta-feira a terceira etapa da Volta ao Algarve. O ciclista irlandês, que já tinha vencido no primeiro dia, bateu Danny van Poppel (Wanty) e Michael Morkov (Deceuninck) ao sprint, na chegada a Tavira, num final em que mostrou a superioridade nesta vertente: bem lançado por Morkov, pôde, depois de sprintar, vencer a etapa sem pedalar, em desaceleração antes da meta. Bennett teve tempo para tudo e somou a sétima vitória na temporada.

“A equipa fez um trabalho fantástico. A dada altura pensei que tinha tudo perdido, mas o Morkov lançou-me muito bem. Estou muito surpreendido por ter tido pernas, com tanto calor. Sabia da responsabilidade e foi fantástico”, disse Bennett, no final do dia.

Esta etapa não trouxe alterações relevantes na classificação geral, com o camisola amarela, Ethan Hayter (INEOS), a manter a liderança da corrida, seguido do português João Rodrigues (W52-FC Porto).

A etapa acabou por ser parca em emoção, com uma fuga de quatro corredores (Jetse Bol (Burgos), Julen Irizar (Euskaltel), Javier Moreno (Efapel) e Henrique Casimiro (Kelly) a marcar o dia.

Os aventureiros chegaram a rodar mais de cinco minutos à frente do pelotão, mas essa distância nunca pareceu ameaçar os intentos de uma chegada ao sprint planeados por várias equipas.

O grupo foi neutralizado a cerca de oito quilómetros do final, fase em que começavam a formar-se os “comboios” dos sprinters. Na meta, foi mais forte Bennett, numa chegada em que Rui Oliveira, em oitavo, e Iúri Leitão, em nono, foram os portugueses no top 10.

Para este sábado, antes da mítica subida ao Alto do Malhão, está marcado um contra-relógio individual. Serão cerca de 20 quilómetros de percurso cronometrado em Lagoa.