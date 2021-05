Famalicão vence Santa Clara e afasta-se do fundo da tabela

O Famalicão voltou às vitórias (1-0) frente ao Santa Clara, em partida da 31.ª jornada da I Liga, saltando para o 13.º lugar do campeonato, com 34 pontos, seis acima das posições de despromoção directa.

Depois da derrota (3-2) com FC Porto, no Dragão, e do empate (2-2) na recepção ao Tondela, a formação minhota impôs-se aos açorianos, que acabaram o encontro reduzidos a 9 elementos, graças a um penálti de Ivo Rodrigues, aos 83 minutos.

O Santa Clara teve a primeira expulsão, de Nené, aos 35 minutos, e ficou ainda sem Pierre Sagna aos 90+7’, numa altura em que o Famalicão só aguardava pelo apito final.

O Santa Clara manteve o sétimo lugar, com 37 pontos, agora na companhia de Belenenses SAD e Moreirense.