Boavista e Tondela fecham 31.ª jornada com empate

Elis esteve envolvido nos lances do golos. “Axadrezados” continuam numa posição delicada na tabela.

Um empate não foi suficiente para retirar o Boavista do antepenúltimo lugar da Liga, posição que obriga à disputa de um play-off de manutenção. Em casa, os “axadrezados” estiveram em desvantagem diante do Tondela, mas minimizaram estragos na recta final e fecharam a 31.º jornada com um 1-1.

Num em que o guarda-redes dos visitantes, Pedro Trigueira, esteve em plano de destaque, o marcador só funcionou no derradeiro quarto de hora. Aos 77’, uma perda de bola de Elis, a meio-campo, resultou o golo do inevitável Mario González: lançado em profundidade, o espanhol ficou na cara de Léo Jardim e facturou.

O avançado hondurenho, porém, redimir-se-ia aos 86’. Nathan inventou um lance individual de grande qualidade, furando pelo meio de dois adversários, e fez uma assistência perfeita para Elis, à boca da baliza, estabelecer o empate.

Os 30 pontos do Boavista valem-lhe o 16.º lugar, enquanto os 36 do Tondela colocam os beirões na 10.ª posição e perto de poder conseguir a melhor classificação do clube na Liga.