Os Tarantula carregam a chama do heavy metal português há 40 anos

No início da década de 1980, no decurso do teste de som de uma das bandas que tocariam no Parque da Aguda, em Vila Nova de Gaia, um técnico dirigia-se aos músicos para lhes dar conta de que, a julgar pelo som, a guitarra ou o amplificador tinham um problema. O instrumentista em causa garantia porém não existir nada de errado com o equipamento. Não convencido, o técnico do espectáculo, cujo cartaz incluía também os Jafumega, em pleno arranque do chamado boom do rock dos anos 80, foi insistindo que a guitarra não podia estar boa.