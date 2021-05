Sexta, na TV: No Coração da Escuridão, memórias de Bostofrio e um Encore para o intervalo

CINEMA

Girls Night

AXN White, 16h01

Passados quase dez anos sem se verem, cinco amigas reúnem-se para uma festa de despedida de solteira, em Miami. Resolvem contratar um stripper, mas a diversão transforma-se no mais enervante dos pesadelos quando uma delas mata o rapaz acidentalmente. Girls Night é uma comédia negra realizada por Lucia Aniello, que co-assina o argumento com Paul W. Downs. Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer, Paul W. Downs e Demi Moore dão vida às personagens.

As Verdadeiras Mães

TVCine Edition, 16h25

Há muito que Satoko (Hiromi Nagasaku) e Kiyokazu (Arata Iura) desejam ter um filho. Como não o conseguem da forma convencional, procuram uma agência de adopção e recebem nas suas vidas um recém-nascido a quem dão o nome de Asato (Reo Sato). Passam-se seis anos tranquilos. Mas a harmonia transforma-se num tormento quando Satoko recebe um telefonema de Hikari (Aju Makita), a mãe biológica da criança, que quer o filho de volta. A realizadora japonesa Naomi Kawase assina esta adaptação cinematográfica do romance homónimo de Mizuki Tsujimura.

A Desaparecida

Fox Movies, 22h39

Um dos melhores westerns de sempre, dirigido pelo mestre do género John Ford. Ethan Edwards (John Wayne) odeia os índios Comanche desde que raptaram as suas duas sobrinhas. Uma delas é encontrada morta; Debbie (Natalie Wood), a outra, desaparece. Ethan fica obcecado pela ideia de a encontrar.

No Coração da Escuridão

RTP2, 00h17

Um filme dramático sobre fé e moralidade, com realização e argumento original (nomeado para o Óscar) de Paul Schrader. Ernest Toller (Ethan Hawke) é um ex-militar que, após a morte do filho na Guerra do Iraque, se refugiou na fé e se tornou pastor. Na paróquia onde é colocado, conhece Mary (Amanda Seyfried), que atravessa um momento difícil com o marido, um ambientalista radical. Através deles, descobre uma série de negócios obscuros entre a Igreja e empresas pouco escrupulosas da região – uma descoberta que o levará a pôr em causa as suas mais profundas convicções.

SÉRIE

Mallorca Files

Fox Crime, 22h

Estreia da segunda temporada da série criminal situada na ilha espanhola de Maiorca e assente na parceria – improvável, mas eficaz e com química crescente – de dois detectives que não podiam ser mais diferentes em feitios e métodos: a britânica Miranda Blake (Elen Rhys) e o alemão Max Winter (Julian Looman).

DOCUMENTÁRIOS

Bostofrio

TVCine Edition, 22h

Paulo Carneiro filma o Portugal profundo, à medida que desenterra histórias sobre a sua família na aldeia de Bostofrio, em Trás-os-Montes. O objectivo do realizador é chegar a um retrato do avô, que não conheceu e que nunca perfilhou o seu pai, perguntando, ouvindo e puxando pelas memórias dos seus conterrâneos.

The Boy From Medellín

Amazon Prime Video, streaming

Matthew Heineman, nomeado para o Óscar em 2015 por Cartel Land, filma este documentário sobre J. Balvin, a super-estrela do reggaeton colombiano.

MÚSICA

Grande Intervalo - Encore

Fox, 23h30

É em modo acústico que se renova o Intervalo, a iniciativa que, em Janeiro, entrou nas grelhas dos canais Fox para as pontuar com momentos musicais curtos, com o objectivo de ajudar a desligar e descontrair durante o confinamento, e que se repetiu em Março, em forma de festival televisivo. Os anfitriões deste Encore são Syro, Jimmy P. (que aqui apresenta, em exclusivo, o seu novo single), Fábia Rebordão (a lançar um novo tema, Rumo ao Sul), Neev, Gisela João, Nenny, Virgul, Nuno Ribeiro, Moullinex, D’alva, Jorge Palma, Tatanka, Sara Tavares e Nininho Vaz Maia (que contribui com um tema composto especialmente para a ocasião).

INFANTIL

Os Flintstones

Cinemundo, 21h

Dinossauros-empilhadores, carros movidos com os pés, muito Yabba dabba doo! e zero rigor histórico (mas não faz mal): a família mais louca da Idade da Pedra surge na sua primeira versão cinematográfica com actores de carne e osso. Realizado por Brian Levant, em 1994, o filme baseia-se na famosa série animada homónima dos anos 1960 e conta com John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins e Rosie O’Donnell no elenco.