Quando Carolina Maria de Jesus disse “sim, eu escrevo, na minha opinião escreve quem quer”

Em 1958, o jornalista brasileiro Audálio Dantas foi enviado pelo jornal onde trabalhava à favela do Canindé, São Paulo, Brasil. Investigava uma queixa: um parque infantil estava a ser utilizado por adultos. Era verdade. Viu uma mulher, Carolina, “negra alta, de voz forte”, a protestar com os homens que ocupavam baloiços e afastavam as crianças: “Deixa estar que eu vou botar vocês todos no meu livro!”