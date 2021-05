Anthony Hopkins: “Temos de continuar a rir desta farsa ridícula que chamamos vida”

Quando Steven Soderbergh e os seus colegas produtores da cerimónia dos Óscares, na semana passada, decidiram agendar o anúncio da categoria de melhor actor para o final do espectáculo — assumindo que o Óscar para melhor filme, que toda a gente já esperava que fosse parar a Nomadland, não teria impacto de grand finale —cometeram um erro. Estavam a assumir que o actor Chadwick Boseman seria um vencedor póstumo e isso daria ao encerramento a sua catarse emocional. Talvez até um discurso da viúva do actor... Mas, claro, foi Sir Anthony Hopkins que ganhou o Óscar, pelo seu desempenho em O Pai, esta semana nas salas portuguesas. E o actor de 83 anos não fez discurso de aceitação porque estava no seu País de Gales natal. A produção do show fora inflexível: os discursos de aceitação teriam de ser pronunciados em pessoa ou então num pólo oficialmente escolhido, o que seria difícil para o actor octogenário: teria de se ter deslocado a Londres, por exemplo, e ninguém, nem ele próprio, pensou que iria ganhar. Pelo menos este episódio confirma que os organizadores da cerimónia estão completamente no escuro no que se refere aos prémios da Academia...