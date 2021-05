Covid-19: variante indiana já infectou idosos com duas doses da AstraZeneca em Inglaterra

A variante indiana do coronavírus já se espalhou por Inglaterra, principalmente nos lares de idosos, avança o The Guardian. O jornal teve acesso a emails das autoridades de saúde que relatam que há três variantes (B16171, B16172 e B16173) que preocupam as autoridades, assim como a velocidade a que as cadeias de transmissão estão a aumentar. Já foram encontradas 48 cadeias de transmissão destas variantes e sabe-se que há transmissão comunitária.

O principal impulsionador do aumento de novos casos, segundo o jornal, é a variante B16172. Deepti Gurdasani, epidemiologista clínico da Queen Mary University of London, disse ao jornal que a variante “está a aumentar muito rapidamente” e que esta “pode facilmente tornar-se a dominante em Londres no final de Maio ou início de Junho”.

Segundo os documentos a que o jornal teve acesso, 15 casos da variante B16172 foram encontrados num lar em Londres, onde os residentes já tinham recebido a segunda dose da vacina Oxford/AstraZeneca na semana anterior ao surto. Quatro pessoas foram hospitalizadas. Nenhum dos doentes se encontra em estado grave e não há vítimas mortais.

