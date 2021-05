Vinte imigrantes chegaram ao Zmar de madrugada com forte efectivo policial

Cerca de 20 imigrantes já estão instalados no Zmar Eco Experience. Era quatro da manhã desta quinta-feira quando entrava o autocarro da empresa rodoviária que transportava os migrantes. Maioritariamente homens, seguiam com os pertences enfiados em sacos que ocupavam os assentos restantes e, em amontoado, em grande parte da zona central do autocarro.