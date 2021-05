Que concelhos recuam, congelam e avançam no desconfinamento? Veja a lista completa

O concelho de Cabeceiras de Basto é o único do país a recuar no plano de desconfinamento, anunciou esta quinta-feira o Governo em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros. A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou que a incidência baixou em todo o país nos últimos dias, permitindo que a maioria dos concelhos que estavam atrasados no desconfinamento possam voltar a levantar restrições e limitações. No total, há agora 23 concelhos na lista de alerta: apesar de terem saído nove desta fase mais crítica, outros seis ingressam esta lista a partir desta semana.

Desconfinamento por concelhos Quem recua? Cabeceira de Bastos Quem trava desconfinamento? Carregal do Sal

Odemira (duas freguesias)

Paredes

Resende Quem avança? Aljezur

Portimão

Miranda do Douro

Valongo

Portimão era o único concelho do país que ainda se mantinha na primeira fase de desconfinamento, depois de dois recuos sucessivos, mas avança para a segunda fase. Esplanadas, lojas até 200 metros quadrados e ginásios podem agora abrir.

Que concelhos estão sob alerta? Saíram nove, entram seis: a lista de concelhos sob alerta fixa-se agora em 23. Veja aqui se o seu concelho está em risco de congelar ou recuar no desconfinamento na próxima semana. Concelhos em alerta Alpiarça

Alvaiázere

Arganil

Beja

Castelo de Paiva

Coruche

Fafe

Figueiró dos Vinhos

Fornos de Algodres

Golegã

Melgaço

Lagos

Lamego

Oliveira do Hospital

Paços de Ferreira

Penafiel

Peniche

Ponte da Barca

Ponte de Lima

Santa Comba Dão

Tábua

Vale de Cambra

Vidigueira

Em Odemira, as duas freguesias mais críticas, São Teotónio e Almograve, também permanecem na primeira fase de desconfinamento, com o Governo a implementar uma cerca sanitária nestas zonas do concelho. As restantes freguesias, com incidência menor, conseguiram avançar para a segunda fase de desconfinamento. Esta quinta-feira, a ministra reforçou que as duas freguesias de Odemira (São Teotónio e Longueira – Almograve) vão manter a cerca sanitária, mas adianta que a partir de segunda-feira vão passar a “existir um conjunto de condições para permitir o acesso ao trabalho”, que serão definidos pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Administração Interna.

Mariana Vieira da Silva assinala a existência de uma “pandemia controlada”, apesar da detecção de surtos em alguns locais. De acordo com a ministra, “nos últimos dois meses os níveis de incidência reduziram-se para quase metade, passando de 188,49 por cada 100 mil habitantes a 14 dias para 59 por cada 100 mil habitantes a 14 dias”. Também os níveis do risco de transmissibilidade – designado por R(t) – estão “confortavelmente” abaixo de 1, o que colocam o país “enquanto um todo” numa zona verde no mapa de risco de covid-19. Por isso, “a grande maioria do país pode avançar no desconfinamento”, diz.

Na última quinta-feira, António Costa tinha deixado um aviso para 27 concelhos que registaram uma incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes: em caso de nova avaliação negativa, o desconfinamento seria travado ou, em casos mais extremos, revertido, regressando limitações e restrições. O primeiro-ministro avisou ainda que a avaliação da incidência dos concelhos deixaria de ser quinzenal e passaria a semanal.