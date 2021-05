Portugal desconfina a quatro velocidades. O que posso fazer no meu concelho?

Cabeceiras de Basto foi o único concelho a recuar no desconfinamento esta quinta-feira, mas outros quatro mantêm restrições. Saiba o que é permitido no seu concelho.

Enquanto a generalidade dos concelhos conseguiu avançar sucessivamente no plano apresentado pelo Governo em Março, a verdade é que o desconfinamento no país avança a quatro velocidades distintas. Cabeceiras de Basto foi, esta quinta-feira, o único concelho a recuar no desconfinamento, regressando às restrições da terceira fase, mas há outros três concelhos com mais limitações. Para o ajudar a perceber o que pode fazer nestes concelhos, o PÚBLICO elaborou uma lista com as limitações em vigor.

Primeira fase de desconfinamento

Apenas duas freguesias em Odemira recuaram por duas vezes consecutivas no desconfinamento, mantendo as restrições da etapa inicial. Em São Teotónio e Longueira-Almograve foi instaurada uma cerca sanitária para conter a disseminação da pandemia. Neste concelho, a incidência chegou a ser 14 vezes superior à média do continente.

Primeira fase de desconfinamento O que ainda está fechado? Esplanadas, lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua, ginásios, museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares. O que está proibido? Feiras e mercados não alimentares e modalidades desportivas de baixo risco. O que é permitido? Comércio ao postigo, comércio automóvel e mediação imobiliária, salões de cabeleireiros e similares (com obrigatoriedade de marcação prévia), comércio de livros e suportes musicais, parques, jardins, espaços verdes e espaços de lazer, bibliotecas e arquivas.

Segunda fase de desconfinamento

Carregal do Sal e Resende, ambos no distrito de Viseu, são os dois concelhos que ainda estão na segunda etapa de desconfinamento, iniciada na generalidade do país a 5 de Abril. Esta quinta-feira, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou que estes dois concelhos ficam na mesma devido aos níveis de incidência registados na última semana. Permanecem com as mesmas restrições e limitações em vigor.

Segunda fase de desconfinamento O que é permitido? Funcionamento de lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua

Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal)

Funcionamento de esplanadas (com a limitação máxima de quatro pessoas por mesa) até às 22h30 nos dias de semana e até às 13h aos fins de semana

Prática de modalidades desportivas consideradas de baixo risco

Actividade física ao ar livre até quatro pessoas e ginásios sem aulas de grupo

Funcionamento de ginásios sem aulas de grupo

Funcionamento de equipamentos sociais na área da deficiência

Terceira fase de desconfinamento

Na terceira etapa de desconfinamento permanece Paredes, que não conseguiu reduzir suficientemente a incidência para avançar com a generalidade do país para a quarta e derradeira fase. A este concelho do distrito do Porto junta-se Cabeceiras de Basto, em Braga, o único concelho a ter de recuar esta semana no plano de desconfinamento. Esta fase foi adoptada pela maioria dos concelhos a 19 de Abril e significou o regresso dos espaços interiores de cafés e restaurantes.

Terceira fase de desconfinamento Permite-se a abertura de: Todas as lojas e centros comerciais

Restaurantes, cafés e pastelarias (com o máximo de quatro pessoas por mesa no interior ou seis por mesa em esplanadas), até às 22h30 nos dias de semana ou 13h nos fins-de-semana e feriados

Cinemas, teatros, auditórios, salas de espectáculos

Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação Autoriza-se a prática de: Modalidades desportivas de médio risco

Actividade física ao ar livre até 6 pessoas

Realização de eventos exteriores com diminuição de lotação (cinco pessoas por 100 metros quadrados)

Casamentos e baptizados com 25% de lotação

Quarta fase de desconfinamento

A grande maioria dos concelhos encontra-se na quarta etapa de desconfinamento, adoptada no dia 1 de Maio. Se o seu concelho não recuou ou teve de travar o desconfinamento, estas são as medidas que se aplicam às actividades e negócios da sua zona de residência.