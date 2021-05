Padre condenado a pena suspensa de mais de quatro anos de prisão por furtar arte sacra e esmolas

Seguido por mais de dois mil fiéis no Facebook, o padre António Teixeira foi esta quinta-feira condenado em tribunal por ter desviado arte sacra e esmolas da diocese de Santo Condestável, em Lisboa, para comprar carros e custear outras despesas pessoais. Um dos três juízes do colectivo do Campus da Justiça responsáveis pelo veredicto votou, porém, contra a decisão dos colegas. A magistrada Helena Leitão, que dirigiu o julgamento, considerou que devia ter sido absolvido. Mas o sacerdote acabou por ser sentenciado a uma pena suspensa de quatro anos e seis meses de prisão.