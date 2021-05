Covid-19: Portugal regista cinco mortes e 373 casos de infecção. Há menos 14 pessoas internadas

O país registou cinco mortes por covid-19 e 373 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. Há 538 pessoas que recuperaram no último dia e o número de internamentos baixou: são menos 14 pessoas internadas (num total de 283 que continuam em enfermaria) e menos seis pessoas em unidades de cuidados intensivos (num total de 77).

Os dados foram divulgados esta quinta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) no boletim epidemiológico referente à totalidade do dia de quarta-feira (todos os dados que constam deste relatório foram recolhidos até às 23h59 do dia anterior).

A maior parte dos novos casos foi registada na região norte, com 181 infecções (e duas mortes). Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 106 casos e três mortes; o centro registou 32 contágios; tanto a Madeira como os Açores tiveram 16 casos no último dia; o Algarve registou 12 infecções e o Alentejo tem registo de dez novos casos no último dia.

Quatro das mortes foram registadas em pessoas com mais de 70 anos; a outra morte foi de um homem com idade entre os 60 e os 69 anos. A taxa de letalidade da covid-19 em Portugal é de 2% e, do total de pessoas que morreram com covid-19, 87,1% tinham 70 ou mais anos.

Desde o início da pandemia, morreram 16.988 pessoas com covid-19 em Portugal e houve mais de 838 mil pessoas que ficaram infectadas – dessas, quase 799 mil recuperaram da doença. Os casos activos são agora 22.535, número que resulta da subtracção do total de mortes e de recuperados ao número total de casos confirmados de infecção pelo vírus que causa a covid-19.

O índice de transmissibilidade do vírus e a incidência por 100 mil habitantes tem vindo a baixar em Portugal, segundo os dados actualizados pela DGS na quarta-feira. O R(t) – índice de transmissibilidade, a quantidade de pessoas que são infectadas por alguém com o vírus activo – continua abaixo de um: o valor é de 0,95 tanto a nível nacional como apenas no território continental.

Já a incidência (o número de casos de infecção por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) também desceu e fixa-se agora nos 61,3 casos de infecção por 100 mil habitantes a nível nacional, valor que desce para 59 casos por 100 mil habitantes, quando se olha para os dados relativos ao território continental. Estes indicadores estão na zona “verde” da matriz de risco e permitem que o país prossiga no processo de desconfinamento.

No boletim anterior (referente a terça-feira), tinham sido registadas duas mortes por covid-19 e 387 casos.