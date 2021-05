Autoridades forçaram entrada no Zmar apesar da disponibilidade do empreendimento para colaborar

A polícia forçou a entrada no empreendimento turístico Zmar, em Odemira, esta madrugada, apesar de na véspera o administrador de insolvência do resort ter manifestado a intenção de colaborar com as autoridades e ter garantido que não ia haver resistência ao cumprimento da requisição civil decretada pelo Governo para acolher imigrantes que necessitem de ficar isolados por causa da pandemia de covid-19. Quem o diz é Pedro Pidwell, administrador de insolvência da Multiparques A Céu Aberto, a empresa que detém o empreendimento.