Rui Rio: A situação dos trabalhadores em Odemira “é uma vergonha”

O líder do PSD mostrou-se indignado com a situação precária em que vivem os trabalhadores imigrantes em Odemira e incitou as autoridades a instaurar processos-crime. Em entrevista à RTP3, Rui Rio revelou ainda que o partido vai fazer uma “exposição” à Procuradoria-Geral da República sobre o Novo Banco. Quanto às autárquicas, Rio desvalorizou as polémicas com os candidatos António Oliveira e Suzana Garcia e anunciou o líder da JSD, Alexandre Poço, como o nome escolhido para Oeiras.