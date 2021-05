Rio diz que Governo “vai levar ao colo” Medina porque não pode perder Lisboa

O líder do PSD criticou o espaço de comentário de Fernando Medina e diz que o Governo vai meter “a carne toda no assador em Lisboa” para garantir que Carlos Moedas não vencerá a Câmara de Lisboa.

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou esta quinta-feira que o Governo “vai levar ao colo” o candidato socialista à Câmara Municipal de Lisboa, porque “pelas guerras e desequilíbrios internos” não pode perder a eleição autárquica na capital. Rui Rio falava na apresentação da coligação autárquica para Lisboa “Novos Tempos”, encabeçada por Carlos Moedas, e que reuniu no Jardim da Estrela os líderes do PSD, CDS-PP, PPM, MPT e Aliança.