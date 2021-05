Negociações do Orçamento à esquerda arrancam em Julho

Apostado em conseguir que BE, PCP, PEV e PAN viabilizem o próximo Orçamento do Estado, o Governo está empenhado em cumprir a execução das contas deste ano e prepara-se para ensaiar negociações em torno das Grandes Opções do Plano.

O Governo pretende arrancar em Julho com as reuniões preliminares de negociação do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), soube o PÚBLICO. Os encontros formais serão realizados com os partidos de esquerda parlamentar, BE, PCP e PEV e também com o PAN, parceiros que o primeiro-ministro, António Costa, tem privilegiado desde que ascendeu à liderança do executivo em 2015.