Marcelo convida Ramalho Eanes para presidir às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril

Ramalho Eanes foi o único antigo Presidente da República a estar presente nas duas últimas comemorações do 25 de Abril. Enquanto Jorge Sampaio não esteve presente por razões de saúde, Cavaco Silva recusou ir por questões sanitárias relacionadas com a pandemia.

Marcelo Rebelo de Sousa já escolheu a personalidade que irá presidir a comissão de honra as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril (mas ainda não ouviu um “sim"). Segundo o jornal Inevitável desta quinta-feira, o antigo Presidente da República Ramalho Eanes — e primeiro Presidente eleito em democracia —​ foi convidado para presidir às comemorações, embora ainda não tenha confirmado se aceitará ou não o convite. O PÚBLICO já contactou Ramalho Eanes, mas ainda não obteve a confirmação, ainda que a expectativa seja uma resposta positiva.

Nos dois últimos anos, Ramalho Eanes, de 86 anos, foi o único antigo Presidente da República a marcar presença na cerimónia comemorativa no Parlamento. Em 2021, na comemoração dos 47 anos do 25 de Abril, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou os militares de Abril e em particular Ramalho Eanes. “Eis por que razão é tão justo galardoar os militares de Abril, tendo merecido já uma homenagem muito especial aquele de entre eles que, depois de ter estado no terreno, veio a ser peça chave na mudança de regime e primeiro Presidente da República eleito na democracia portuguesa, e que sempre recusou o marechalato que merecia e merece: o Presidente António Ramalho Eanes”, disse Marcelo.

As comemorações dos 50 anos do 25 de Abril arrancam a 24 de Março do próximo ano, data em que o regime democrático irá ultrapassar em um dia a duração do regime da ditadura do Estado Novo. A ditadura durou precisamente 47 anos, dez meses e 28 dias, num total de 17.499 dias, sendo que 24 de Março de 2022 será o dia em que essa duração será ultrapassada. As comemorações podem e devem estender-se até 2026, quando serão celebrados os 50 anos da entrada em vigor da Constituição da República, o meio século das primeiras eleições legislativas, das primeiras regionais, autárquicas e presidenciais em democracia.

Além do presidente da comissão de honra, as comemorações terão um presidente da comissão organizadora, já escolhido. O nome de Pedro Adão e Silva foi anunciado pelo primeiro-ministro no último 25 de Abril e será confirmado através de uma nomeação de Marcelo Rebelo de Sousa.