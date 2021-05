Depois de um discurso conciliador, Marcelo homenageia militares portugueses sepultados na Guiné

Foram precisos muitos anos e muito trabalho para reunir, no cemitério de Bissau, os restos mortais de 400 militares portugueses, caídos na Guiné-Bissau durante a Guerra Colonial e cujos corpos nunca foram trasladados para Portugal. Mas hoje sabe-se o seu nome e onde estão — as suas campas estão pintadas, limpas e com flores, e por isso se destacam no cemitério da capital do país.