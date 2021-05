A prioridade para a recuperação da crise continua a ser vacinar

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, diz que, em poucos meses, os 27 foram capazes de tomar uma “decisão fundamental” para a recuperação da crise, com a criação do fundo de 750 mil milhões de euros. “Agora o importante é implementar”, considera, anunciando que as primeiras decisões sobre os planos nacionais de recuperação e resiliência deverão ser anunciadas em Junho ou Julho.