França e Reino Unido mobilizam navios-patrulha para responder à disputa pesqueira em Jersey

A Marinha francesa respondeu esta quinta-feira ao envio de dois navios-patrulha britânicos para Jersey, na véspera, e mobilizou as suas próprias embarcações militares para as imediações da ilha, contribuindo, dessa forma, para o aumento da tensão no Canal da Mancha. Em causa está uma disputa sobre o acesso dos barcos de pesca franceses às águas territoriais da ilha, localizada junto à costa da Normandia e dependente da Coroa britânica.

Para além do HMS Severn e do HMS Tamar (ambos da Marinha britânica) e dos navios-patrulha de França, há dezenas de barcos pesqueiros franceses perto do porto de St. Helier, que exigem a Jersey que levante as novas regras, impostas na semana passada, no âmbito do novo acordo de parceria económica entre o Reino Unido e a União Europeia.

Segundo os pescadores franceses, o Governo de Jersey terá feito exigências “adicionais e sem aviso”, que vão para além das que estão previstas no tratado pós-“Brexit” – sendo a principal a obrigatoriedade de apresentação de um histórico sobre as actividades piscatórias da embarcações francesas nas sua águas.

O número de licenças de pesca emitidas por Jersey foi, por isso, bastante reduzido, motivando duras críticas de Paris e até uma ameaça de suspender o fornecimento de energia eléctrica à ilha.

As autoridades francesas dizem que as “novas medidas técnicas” impostas por Jersey não foram comunicadas à UE e que, por isso, são “nulas e inválidas”.

“Queremos voltar às negociações para podermos obter as licenças de pesca previstas no acordo [de parceria]”, disse à BBC uma fonte do Palácio do Eliseu, que acrescentou que os navios franceses estão no local para “monitorizar” uma situação que, apesar da tensão, “está calma”.

O Governo britânico diz-se, no entanto, totalmente solidário com a tomada de posição do Governo autónomo de Jersey.

“O primeiro-ministro reitera o seu apoio inequívoco a Jersey e confirma que os dois navios-patrulha da Marinha Real vão permanecer onde estão para monitorizar a situação, como medida de precaução”, informou esta quinta-feira um porta-voz de Downing Street, dizendo que Boris Johnson tem estado em contacto com o ministro-chefe de Jersey, John Le Fondré, e com o responsável pelas questões diplomáticas da ilha, Ian Gorst.

A Comissão Europeia pediu “calma” a todos os intervenientes e informou que estão em curso negociações com o Reino Unido.

Nos termos do acordo de parceria que regula as relações comerciais e políticas entre Reino Unido e UE, houve um compromisso de divisão de quotas de pesca, com Bruxelas a concordar com um corte de 25% à quota de pesca em águas britânicas (a UE queria manter o limite actual, Londres queria um corte de 60%).

Foi ainda definido um período de transição até 2026 e renegociações anuais para fixar os totais admissíveis de capturas depois desse prazo. Existe ainda a possibilidade de a União Europeia levar a cabo medidas de retaliação, incluindo impor taxas ao peixe exportado pelo Reino Unido, caso este deixe de permitir o acesso previsto às suas águas.