Covid-19. União Europeia admite “debater” o levantamento das patentes das vacinas.

A União Europeia está disponível para discutir a proposta de levantamento das patentes das vacinas contra a covid-19, apoiada pelos Estados Unidos, disse a presidente da Comissão Europeia Ursula Von der Leyen esta quinta-feira.

“A União Europeia também está pronta a discutir quaisquer propostas que abordem a crise de uma forma eficiente e pragmática”, disse Von der Leyen durante um discurso no Instituto Universitário Europeu, em Florença (Itália). “É por isso que estamos prontos a discutir como a proposta norte-americana de um levantamento das protecções de propriedade intelectual para as vacinas contra a covid-19 podia ajudar esse objectivo.”

A proposta foi inicialmente avançada pela África do Sul e Índia, junto da Organização Mundial de Comércio, com o argumento de que este seria um passo importante para fazer com que as vacinas cheguem aos países mais pobres. Foi apoiada por quase 60 países, mas até agora, a União Europeia opôs-se a esse levantamento.

Contudo, a presidente da Comissão Europeia admitiu agora essa possibilidade, ainda que considere que, a curto prazo, os países produtores devem permitir a exportação de doses.

Na mesma intervenção, Von der Leyen lembrou que ao contrário de países como os EUA e o Reino Unido, a União Europeia tem exportado dezenas de milhões das doses que produz para outros países (como o próprio Reino Unido e o Japão).

“A Europa é agora a farmácia do mundo e estamos orgulhosos disso”, disse Von der Leyen, citada pelo El País.

Momentos antes, a presidente da Comissão Europeia classificou a campanha de vacinação do bloco como “um êxito”. “A Europa pode superar as crises”, salientou. “Lembro-me muito bem dos primeiros dias da pandemia. Em Itália pediram que a UE se coordenasse e ajudasse. Alguns membros fecharam as suas fronteiras. Decidimos proporcionar as vacinas juntos. Foi uma decisão correcta. Não quero imaginar o que se teria passado se vários estados-membros tivessem açambarcado as vacinas, o que teria significado para o mercado comunitário. Teria rompido a nossa união.”

Farmacêuticas registam quedas na bolsa

As acções das grandes produtoras das vacinas foram afectadas pelo anúncio de Joe Biden. Na quarta-feira, a Moderna e a Novavax fecharam em queda, entre 3% e 6%, na bolsa de Nova Iorque. As acções da BioNTech cotadas em Frankfurt perderam 14% na quinta-feira. E nem as fabricantes chinesas escaparam: na sessão da tarde desta quinta-feira, a Fosun Pharma perdeu 9%; a CanSine Biologics, 14% e a Walvax Biotechnology, 10%.

O ChiNExt, o índice chinês de empresas da área tecnológica (semelhante ao NASDAQ), caiu 2,2% e o CSI 300 caiu 1,1%.

O Financial Times falou com alguns responsáveis e investidores na área da biotecnologia que afirmaram que a posição norte-americana não seria benéfica para a investigação cientifica na área das vacinas a longo prazo. Isto porque, em teoria, um levantamento das patentes ia permitir que outros fabricantes “copiassem” a vacina, sem perigo de serem processados por roubo de propriedade intelectual.

“Os passos da Administração [norte-americana] foram desnecessários e prejudiciais”, considera Jeremy Levin, responsável da Organização de Inovação em Biotecnologia (associação de comércio conhecida como Bio) ao FT. “O resultado não vai ser assegurar as vacinas rapidamente e, ainda pior, estabelece um precedente para as empresas que investem em nova tecnologia e que não irão suportar o risco de que as patentes lhes sejam retiradas.”

Questionado pelo PÚBLICO na noite de quarta-feira, Miguel Prudêncio, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular (iMM) da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, disse acreditar que as farmacêuticas não vão ficar a perder se o levantamento das patentes avançar.

“É certo que as empresas fizeram um investimento, mas parte dele foi investimento público. Não me parece que o retorno financeiro desse investimento esteja em causa. Acho que não terão prejuízo por causa desta decisão: o lucro está garantido, não só no imediato como no futuro. O facto de se terem desenvolvido vacinas com esta eficácia em tão pouco tempo validou uma tecnologia [ARN-mensageiro] que vai ter inúmeras aplicações e vai estar na base de uma série de medicamentos. Estas empresas têm um ganho reputacional, mas também uma perspectiva de lucros futuros. Ninguém sai a perder.”