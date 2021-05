Este ano também não há marchas de Santo António a descer a Avenida

A praticamente um mês do Santo António, as marchas populares de Lisboa foram novamente canceladas. Câmara atribui um apoio de 15 mil euros às colectividades envolvidas.

Pelo segundo ano consecutivo, as marchas populares não vão descer a Avenida da Liberdade na noite de Santo António. A Câmara de Lisboa acaba de o confirmar num comunicado em que assume “particular tristeza” por ter de tomar esta decisão “tendo em conta o actual contexto pandémico e devido às restrições de saúde pública que ainda se mantêm”.

Depois do cancelamento no ano passado pelos mesmos motivos, 2021 era encarado nas colectividades e na empresa municipal de cultura, a EGEAC, como o ano da retoma em força de uma tradição que desde 1988 se realizava ininterruptamente. Até o tema de 2020, Amália Rodrigues, transitou para este ano.

Mas há vários meses que nos clubes de bairro que organizam as marchas reinava a descrença quanto à realização do concurso. Mesmo com o trabalho já feito no ano passado a poder ser aproveitado agora, as marchas exigem meses de preparação e ensaios. A noite de Santo António é a 12 de Junho, daqui a um mês.

No comunicado desta quinta-feira, a câmara informa que vai atribuir 15 mil euros a cada uma das 20 colectividades envolvidas no concurso. Trata-se de metade do valor habitualmente atribuído e é uma forma de “minorar o prejuízo económico” causado pela decisão, diz ainda a autarquia.