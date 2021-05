Royal Mail homenageia Paul McCartney com um conjunto de selos

Paul McCartney tem inúmeros sucessos, prémios e até um título de sir, cavaleiro, que pode usar a anteceder o seu nome. Agora, o ex-Beatle pode adicionar um conjunto personalizado de selos à sua longa lista de conquistas.

O Royal Mail, o serviço de correios britânico, anunciou nesta quinta-feira que vai emitir um conjunto de 12 selos retratando McCartney e o seu trabalho, com a justificação de que está a homenagear “um dos artistas musicais mais icónicos e duradouros de todos os tempos”.

Oito dos selos mostrarão imagens de capas de álbuns do cantor e compositor, desde o seu álbum solo de estreia “McCartney”, em 1970, até “McCartney III” do ano passado. Os outros quatro foram gravados com fotografias do vencedor de 18 Grammy.

“Paul McCartney continua a ser uma figura vital no mundo do rock e da pop — um artista cujo legado é imenso, mas cujo trabalho continua a gerar atenção popular e aclamação da crítica”, declara David Gold, do Royal Mail, em comunicado. “Esta edição de selos é uma homenagem adequada a um dos ícones musicais mais amados e reverenciados do Reino Unido”, acrescenta.

O Royal Mail refere ainda que este conjunto surgiu após uma colaboração com o próprio cantor e compositor. Os selos estarão à venda a partir de 28 de Maio e o conjunto completo custa 16,20 libras (18,78 euros). McCartney junta-se assim a David Bowie e a Elton John como os únicos outros artistas musicais, a título individual, a aparecer numa edição especial de selos, no Reino Unido.