Mark Wahlberg está a dieta para ganhar peso — e depressa

Sete mil calorias diárias. É essa a receita para o actor aumentar quase 15 quilos, uma exigência do filme Stu , em fase de rodagem.

O actor Mark Wahlberg, conhecido também pela sua boa forma física e exigência com a mesma, precisa de engordar rapidamente, numa altura em que estão a arrancar as filmagens de Stu, um drama de Rosalind Ross, que irá protagonizar ao lado de Mel Gibson e Teresa Ruiz. A ajudá-lo tem o chef Lawrence Duran, que explicou ao E! News a dieta especial que criou para o artista.

Lawrence Duran personalizou um plano alimentar de sete mil calorias diárias que, ao fim de três semanas, parece estar a surtir efeito: Wahlberg já aumentou nove quilos. “Tentamos atingir sete mil calorias por dia, mas não é fácil para ninguém ingerir tanta comida, mesmo que a dividamos em pequenas refeições”, por isso, o actor come a “cada três horas”.

Ao longo do dia (e da noite), o actor ingere pelo menos uma dúzia de ovos, além de tiras de bacon, mas as refeições principais (oito, de três em três horas) são constituídas por costeletas de vitela, costeletas de porco, bife, peixe e grãos. Mesmo antes de dormir, Wahlberg termina o dia com “um puré que consiste numa chávena de aveia cozida, duas colheres de sopa de molho de maçã, duas colheres de sopa de geleia ou compota, duas colheres de sopa de manteiga de amêndoa e uma colher de sopa de melaço”.

Embora a estrela de Boogie Nights – Jogos de Prazer (1997) esteja a engordar muito e depressa, Lawrence Duran acredita que, depois de acabar a rodagem de Stu, o actor conseguirá rapidamente recuperar a forma.