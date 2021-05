Maria João Abreu em coma induzido. Mensagens de apoio multiplicam-se

A actriz sentiu-se mal, na última sexta-feira, na sequência da rotura de um aneurisma cerebral, e o prognóstico continua a ser reservado. A família e os amigos, no entanto, mantêm-se optimistas e as mensagens de fé surgem de todos os quadrantes.

A família e alguns amigos de Maria João Abreu reuniram-se, na praia de São João da Caparica, onde a actriz se casou, em 2012, com o músico João Soares, para uma corrente de oração, revelou a revista Vip. A rezar pelas rápidas melhoras da artista terão estado o seu companheiro, os dois filhos, o ex-marido José Raposo e alguns colegas, como Oceana Basílio, Sara Norte, Almeno Gonçalves e Carlos Areia.

Maria João Abreu, de 57 anos, encontra-se em coma induzido no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na sequência de um AVC hemorrágico provocado pela rotura de um aneurisma cerebral. De acordo com o Correio da Manhã, a actriz já terá sido submetida a duas cirurgias, adiantando que os médicos “continuam sem conseguir drenar o sangue acumulado”, razão pela qual é mantida a situação de coma.

Segundo o colega e amigo Carlos Areia “puseram-na assim para não sofrer”, observando, em declarações à TV Guia que “é como se ela estivesse a descansar”. O actor aproveitou para pedir às pessoas “para acenderem uma vela pela Maria João”.

As manifestações de apoio têm vindo a multiplicar-se, nomeadamente entre o elenco de A Serra, a telenovela que se encontrava a gravar quando se sentiu indisposta. A actriz Carla Andrino, que dá vida a Elvira, deixou um sentido texto no Instagram dirigido a Maria João Abreu, rematando: “Estou à tua espera para continuarmos a comemorar a vida”. Também o actor Heitor Lourenço se mostrou optimista: “Sei que vai correr tudo bem”, escreveu, sublinhando que a actriz conta com a sua própria força, mas também com a ajuda de “milhões” de pessoas

Já Ruy de Carvalho confessou-se “muito abalado com tudo isto e a pensar que a vida é muitas vezes injusta”, porém a fé nas melhoras rápidas da actriz não esmoreceu nas palavras redigidas nas redes sociais: “Vais ultrapassar este mau momento”, declarou.

“Aqui é o teu lugar, não no hospital”, afirmou o cantor romântico Marco Paulo, dirigindo-se directamente à actriz durante o programa Casa Feliz da SIC, para o qual foi convidado esta quinta-feira. Uma opinião partilhada pelo actor Joaquim Monchique, que ditou uma ordem: “Minha muito adorada Maria João, sai daí, vá! Força.”

Após o sucedido na sexta-feira, a SIC emitiu um comunicado a confirmar que “a actriz Maria João Abreu sofreu na sexta-feira, dia 30 de Abril, [a rotura de] um aneurisma”, apelando à calma e ao respeito pela privacidade, a estação televisiva acrescenta que “toda a família agradece a preocupação e mensagens que tem recebido”. Maria João Abreu encontrava-se em gravações para a telenovela A Serra, emitida pela SIC desde Fevereiro, de segunda a sexta, às 22h30. A actriz veste a pele de Sãozinha Grilo, a padeira da terra, que trabalha na fábrica de burel e canta no rancho.