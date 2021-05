Archie faz 2 anos. E Harry e Meghan lançam apelo para levar a vacina contra a covid-19 aos mais pobres

O príncipe Harry e a mulher Meghan marcaram o segundo aniversário do filho Archie, esta quinta-feira, com um apelo para que sejam realizadas doações para ajudar a fornecer vacinas contra a covid-19 aos mais pobres.

O casal, que vive na Califórnia depois de, no início do ano passado, ter deixado o Reino Unido e os deveres reais, afirmou não ter encontrado “forma mais sonante de honrar o aniversário do filho” do que apelar a uma doação de cinco dólares (4,15 euros) que permitirá cobrir o custo de uma dose da vacina.

“Fomos profundamente abençoados nos últimos dois anos pelo apoio à nossa família em honra do aniversário de Archie”, escreveram Harry e Meghan no seu site, acrescentando que, até aos dias de hoje, 80% dos mil milhões de vacinas contra a covid-19 já inoculadas foram nos países mais ricos. “Muitos de vós fazem doações a instituições de caridade em seu nome [de Archie], e marcam a ocasião devolvendo ou fazendo uma acção comunitária — tudo por causa da bondade dos vossos corações.”

É comum a família real britânica assinalar os aniversários com a publicação de imagens inéditas, e no ano passado o casal lançou um vídeo no qual Meghan estava a ler para Archie. No entanto, este ano, os dois fugiram a essa tradição e não há qualquer imagem actual do menino. Já o resto da família recorreu a fotografias antigas e usou as redes sociais para desejar um feliz aniversário ao pequeno Archie.

“Desejando a Archie Mountbatten-Windsor um feliz segundo aniversário”, lê-se numa mensagem publicada na conta da rainha Isabel II. Já a conta Instagram e de Twitter do príncipe Carlos usou uma fotografia deste com o filho que tem o neto nos braços para desejar a Archie um “feliz aniversário” — e, se na segunda plataforma os utilizadores questionaram a ausência de Meghan na imagem, na primeira ergueu-se uma onda de indignação por o herdeiro da coroa não ter feito o mesmo com os príncipes Louis e Charlotte, que há dias comemoraram os seus 3 e 6 anos, respectivamente. É que para estes dois netos a conta de Twitter partilhou a publicação dos duques de Cambridge, funcionalidade que não está presente no Instagram. E por falar em William e Kate, os dois optaram por fazer o mesmo e publicar uma imagem da família para desejar felicidades ao sobrinho.

Meghan, que está grávida do segundo filho do casal (uma menina, esperada para o Verão), prepara-se para lançar um novo livro infantil para o qual, disse, se inspirou em Archie e Harry. “The Bench começou como um poema que escrevi para o meu marido, no Dia do Pai, um mês depois do nascimento de Archie. Esse poema tornou-se nesta história”, declarou.