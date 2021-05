Com apoios nacionais e regionais, turismo nos Açores guarda “grande” expectativa para o Verão

O arquipélago dos Açores foi das regiões que mais sofreram com a pandemia de covid-19, segundo os indicadores turísticos, mas o Governo regional e empresários preparam a época alta com “grande” expectativa. Neste P24 ouvimos o correspondente do PÚBLICO no arquipélago, Rui Pedro Paiva.

