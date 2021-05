Novos empréstimos à habitação disparam 45% em Março, mas com aumento dos juros

A concessão de novos empréstimos para a compra de habitação em Março atingiu o valor mais elevado desde Janeiro de 2008, totalizando 1382 milhões de euros. Em causa está um aumento de 38,3% face a Fevereiro, ou mais 383 milhões de euros. O crescimento face a igual período do ano passado é de 45,1%.

No primeiro trimestre do corrente ano, o total de crédito à habitação ascendeu a 3349 milhões de euros, mais 17,59% do que em igual período de 2020.

A pandemia não travou a escala dos montantes, mas a taxas de juro médias das novas operações divulgadas esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP) quebraram sete meses consecutivos de mínimos históricos, ao subir oito pontos base, de 0,76% para 0,84%.

Apesar da interrupção da tendência de queda, as taxas de juro dos novos empréstimos estão em níveis muito baixos, reflectindo os níveis negativos das taxas Euribor, mas também a maior concorrência entre as instituições de crédito por este tipo de crédito, o que tem levado a uma constante redução dos spreads, ou margem comercial aplicada a casa operação.

A concessão de crédito ao consumo também cresceu em Março, passando de 284 milhões de euros para 390 milhões (uma subida mensal de 106 milhões de euros), e para outros também subiu, passando de 190 milhões para 227 milhões de euros.