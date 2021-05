Novo Banco: “Não aceito que me comparem a essa elite podre”, diz grande devedor

O grupo Prebuild deixou uma dívida acima de 300 milhões de euros no Novo Banco. No Parlamento, o seu presidente afastou-se de Ricardo Salgado, culpou o Novo Banco por não ter conseguido recuperar a dívida e contou que a primeira coisa que vendeu foi o jacto privado.

O presidente do conselho de administração da Prebuild confirmou esta quinta-feira no Parlamento que a dívida do grupo ao Novo Banco é hoje superior a 300 milhões de euros, mas recusou a ideia de ser um grande devedor igual aos outros: “Aceito o rótulo de grande devedor, mas não aceito é que me comparem com esta elite podre que tem vindo cá”.

João Gama Leão está na Assembleia da República a depor na comissão de inquérito ao Novo Banco. O gestor da construtora recusou ter sido privilegiado pelo Grupo Espírito Santo. “Houve muita gente privilegiada mas de certeza que não foi o meu caso”, disse. E adiantou que foi ao aumento de capital da Espírito Santo International (ESI) com capitais próprios, com uma garantia de 20 milhões de euros do BES Angola (BESA).

Questionado sobre as relações que tinha com a família Espírito Santo, Gama Leão distinguiu a família do líder do BES Ricardo Salgado. No entanto reconheceu a importância que Ricardo Salgado tinha na altura. A propósito do aumento de capital, contou que almoçou com Ricardo Salgado. “Depois de eu já ter investido na ESI, o doutor Ricardo Salgado sentou-me à cabeceira da mesa e disse que a família nunca esquece quem os ajuda. Eu com 35 anos, 36 anos - hoje pode parecer ridículo -, mas na altura foi um dos momentos altos da minha carreira. Ter o doutor Ricardo Salgado a agradecer-me”.

O administrador da construtora confirmou que a dívida do grupo é de “300 e qualquer coisa milhões”, mas recusou ser comparado com os grandes devedores que têm penalizado as contas do Novo Banco e provocado injecções de capital do Fundo de Resolução. “Aceito o rótulo de grande devedor, mas não aceito é que me comparem com esta elite podre que tem vindo cá.”

Não fui eu que peguei num problema de larápios, mudei o rei e agora mando o problema para os contribuintes. João Gama Leão, administrador da Prebuild

As culpas do Novo Banco

Embora tenha reconhecido que as decisões da gestão são da sua responsabilidade, defendeu não ter culpa que a dívida deixada pese na factura nos contribuintes com o Novo Banco. Explicou que quando o BES foi resolvido não tinha dívidas e disse que o Novo Banco não se esforçou para ajudar o grupo que “tinha falta de oxigénio”, mas foi mandado para casa sem medicação.

“Quando caiu o BES, o meu default era zero. Não trazia dívidas penduradas. Quando se dá a resolução, tentei de todas as maneiras contactar o Novo Banco. O banco caiu a 3 de Agosto. Consigo a primeira reunião com algum responsável em Dezembro. Meses depois começámos a negociação de um Plano Especial de Recuperação (PER). Claramente o meu grupo precisava de reorganizar a dívida. Até Agosto de 2014 o meu grupo estava numa situação frágil porque tínhamos muitas frentes abertas”, referindo-se a investimentos na América Latina e no Norte de África. “Quando o banco cai em Agosto fiquei atordoado. Não faltaram tentativas”, disse, acrescentando que foi penalizado pela “insolvência pessoal” que não permitiu recuperar dívidas. “A intenção foi liquidar-me.”

Negou ainda ter responsabilidades no facto de esta dívida ser agora um fardo para os contribuintes. “Não fui eu que peguei num problema de larápios... ‘mudei o rei e agora mando o problema para os contribuintes'”, afirmou, acrescentando que “é mais fácil” ir pedir dinheiro aos contribuintes do que lidar com uma empresa que é um devedor. “O Novo Banco vai buscar liquidez com muita facilidade” por ter acesso ao Acordo de Capitalização Contingente.

Adiantou ainda aos deputados que investiu mais de “cinco milhões de euros” com património pessoal para tentar reduzir a dívida do grupo e confirmou ainda ter como bens pessoais jactos privados e um barco. Foram os primeiros a ser vendidos com a insolvência pessoal.