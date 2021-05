Corrida à reprivatização da Efacec tem dois candidatos portugueses

Cinco candidatos à reprivatização da Efacec ficaram pelo caminho, outros cinco passam à segunda fase, entre os quais dois portugueses, anunciou esta quinta-feira o ministro da economia, Pedro Siza Vieira. Objectivo é concluir o processo no Verão do corrente ano.

À segunda fase passaram as propostas não vinculativas da DST, do Chint Group Corporation, da Iberdrola, do Elsewedy, e do Sing - Investimentos Globais.

Estes candidatos terão condições para fazer uma avaliação mais detalhada da Efacec, nacionalizada no ano passado, e decidirão depois apresentar ou não propostas vinculativas.