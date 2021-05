Ethan Hayter assume liderança da Volta ao Algarve

O britânico Ethan Hayter (INEOS) venceu nesta quinta-feiraa segunda etapa da Volta ao Algarve em bicicleta, no alto da Fóia, assumindo a liderança da classificação geral, à frente do português João Rodrigues (W52-FC Porto), segundo.

A caminho da Fóia, Hayter, de 22 anos, cumpriu os 182,8 quilómetros, desde Sagres, em 4h48m43s, e foi o mais forte de um quinteto que se isolou na derradeira subida, batendo sobre a meta João Rodrigues e o espanhol Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), terceiro.

O jovem britânico assume a liderança da geral, que era do sprinter irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep), num pódio espelhado da etapa: o português é segundo e o espanhol é terceiro, todos com o mesmo tempo.

“Na última descida fui prudente e atrasei-me um pouco, perdendo algumas posições. O meu colega de equipa Carlos [Rodriguez] trouxe-me novamente ao grupo e entrei na última subida bastante protegido. O Sebastián Henao impôs um ritmo forte, e o Iván Sosa ajudou e coube-me ir até ao final. Estava com esperanças de fazer uma boa corrida aqui no Algarve, mas confesso que me correu melhor do que esperava. Agora resta-me aguentar a liderança até onde puder”, referiu Ethan Hayter.

Num dia marcado também pela desistência de Rui Costa (UAE Emirates), após queda, Amaro Antunes (W52-FC Porto), em sétimo, e Luís Fernandes (Rádio Popular-Boavista), em nono, foram os outros portugueses a integrar o top 10.

Na sexta-feira, a terceira de cinco etapas liga Faro a Tavira num total de 203,1 quilómetros, com duas contagens de montanha de terceira categoria na primeira metade da tirada, perspectivando-se uma chegada ao sprint.