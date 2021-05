Empate no clássico deixa FC Porto confortável no segundo lugar

“Encarnados” ainda marcaram no tempo de compensação, mas o golo foi anulado, e continuam a quatro pontos do rival.

Tal como acontecera no jogo da primeira volta, o embate entre Benfica e FC Porto terminou em empate (1-1). No Estádio da Luz, no clássico da 31.ª jornada, os “encarnados” marcaram primeiro, os “dragões” igualaram no segundo tempo e vão manter os quatro pontos de vantagem sobre o rival, na defesa do segundo lugar.

Numa primeira parte em que não abundaram as ocasiões de perigo, destacou-se o lance do golo: aos 23’, Everton saiu da pressão, combinou com Pizzi e rematou de fora da área, ao primeiro poste, surpreendendo Marchesín.

A pressão do FC Porto acentuou-se no segundo tempo e o cerco à baliza de Helton tornou-se mais evidente, com Marega e Taremi a ameaçarem.

A falta de capacidade do Benfica de controlar a vantagem com bola teve um preço aos 76’, quando Taarabt se deixou bater facilmente por João Mário e Uribe surgiu solto de marcação na área, a fazer o empate (1-1).

Até final, o jogo ficou mais partido e, apesar do maior assédio do FC Porto, foi o Benfica a ficar mais perto do triunfo, num remate de Taarabt que Marchesín desviou para a trave.

Já no tempo de compensação, Pizzi chegou mesmo a colocar a bola na baliza e a festejar, mas o lance foi invalidado por fora-de-jogo, de 30 cm, de Darwin Núñez no início da jogada.