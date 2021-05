Quinta, na TV: Os Irmãos Sisters, Os Miseráveis do West End e mestres do (estudo do) sexo

CINEMA

A Promessa de Uma Vida

AXN, 15h06

Em 1919, o mundo tenta recuperar da I Guerra Mundial. Depois do suicídio da mulher, o australiano Joshua Connor viaja para a Turquia para saber dos três filhos, desaparecidos em combate. Não tem esperança de os encontrar com vida mas quer, pelo menos, poder enterrá-los no país natal, junto à mãe deles. Tudo muda quando percebe que o mais novo pode ainda estar vivo. Com Russell Crowe como realizador e protagonista, o filme baseia-se na obra homónima de Andrew Anastasios e Meaghan Wilson-Anastasios.

Jogo Limpo

AXN Movies, 19h26

Realizado por Doug Liman (nomeado para a Palma de Ouro em Cannes) e protagonizado por Naomi Watts e Sean Penn, Jogo Limpo baseia-se nas memórias da ex-agente da CIA Valerie Plane, que, em 2003, se viu envolvida num escândalo diplomático e foi alvo de uma campanha de desacreditação pelo Governo dos EUA, depois de liderar investigações sobre armas de destruição maciça no Iraque.

Ready Player One: Jogador 1

Hollywood, 21h30

Ficção científica com realização de Steven Spielberg e efeitos visuais nomeados pela Academia de Hollywood, numa adaptação do romance homónimo de Ernest Cline (também responsável pelo argumento). Em 2045, num mundo em ruínas, a maioria das pessoas evade-se para um jogo virtual onde qualquer um pode assumir a existência que desejar. Quando o criador do jogo morre, deixa a sua fortuna ao primeiro que consiga encontrar um “ovo da Páscoa” digital supostamente ali escondido. Essa informação vai originar uma caça ao tesouro sem precedentes.

Os Irmãos Sisters

AXN Movies, 00h30

Oregon (EUA), meados do século XIX. Os irmãos Eli e Charlie, que ganham a vida como assassinos a soldo, são contratados para eliminar um explorador de minas que descobriu um método inovador de encontrar ouro. Mas um deles começa a ter dúvidas sobre o seu modo de vida. Baseado no romance de Patrick deWitt, este western em ambiência negra é realizado por Jacques Audiard e interpretado por John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed e Rebecca Root, entre outros.

DOCUMENTÁRIO

Maria Helena Mendes Pinto - Uma Vida nas Artes Decorativas em Portugal

RTP2, 22h57

Realizado por Paulo Seabra (1923-2018), documenta e homenageia a vida e o legado da conservadora de museu Maria Helena Mendes Silva, figura de proa do estudo e divulgação das artes decorativas, em particular nos domínios da arte namban e do mobiliário português.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Comando de polícia reporta as operações da PSP na Grande Lisboa. O trabalho, que resulta de 15 dias a acompanhar o maior comando do país, é assinado pela jornalista Sandra Salvado, com imagem de Nuno Tavares e edição de Nuno Castro.

SÉRIE

Masters of Sex

AXN White, 23h03

Estreia da terceira temporada da série em torno de William Masters e Virginia Johnson, pioneiros no estudo da sexualidade humana. Depois de terem rompido mitos e tabus nos EUA dos anos 1950, estão agora prestes a perceber o alcance do seu trabalho – e a sofrer as consequências da exposição –, com o eclodir da revolução sexual na década de 1960. Protagonizada por Michael Sheen e Lizzy Caplan, Masters of Sex foi criada por Michelle Ashford, a partir da biografia escrita por Thomas Maier.

MUSICAL

Les Misérables: The Staged Concert

TVCine Top, 2h35

A 2 de Dezembro de 2019, depois de quatro meses de lotações esgotadas no West End londrino, para ver este concerto encenado em torno do romance de Victor Hugo, o espectáculo saiu de cena com uma récita especial, emitida em directo para os cinemas. É esse momento, filmado por Nick Morris (realizador especializado neste campo), que está aqui registado. Com mais de 60 actores/cantores em palco, o musical viu a sua carreira interrompida pela pandemia mas, em Dezembro passado, voltou ao cartaz e, neste momento, está em preparativos para uma nova temporada.