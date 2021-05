Há uma Praga em Guimarães a quebrar e a recontar narrativas

Somos mais do que um anfioxo — ou, se preferirmos, mais do que “um estômago espetado num pau”. Absorvemos informação exterior “a toda a hora” e expelimo-la por via das linguagens oral e corporal que assimilámos, através da memória: um aperto de mão para cumprimentar alguém, o choro que sucede à tristeza. E se desmantelarmos “a ideia de comunicação enquanto processo linear”, quebrando a narrativa que o corpo e o texto contam? É isso que André e. Teodósio procura fazer em Info Maníaco, um dos espectáculos que o Teatro Praga traz a Guimarães por estes dias no âmbito de uma “ocupação” que se iniciou esta quinta-feira e prosseguirá até domingo.