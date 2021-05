Cinco séries sobre tribunais

Better Call Saul

Netflix

Em 2008, Vince Gilligan criou a multipremiada série Breaking Bad, cujas cinco temporadas fizeram as delícias de quem seguia as aventuras de Walter White, o professor de química que se converteu num poderoso fabricante de metanfetaminas. Já em 2015, Gilligan juntou-se a Peter Gould (também argumentista de Breaking Bad) e criaram esta derivação. Better Call Saul segue a mesma lógica, ao acompanhar a personagem Jimmy McGill (Bob Odenkirk, de Mr. Show With Bob and David, clássico dos sketches dos anos 1990 e, mais recentemente, como protagonista do filme Ninguém), um advogado completamente arruinado que se serve de esquemas para sobreviver. McGill, que apesar das aldrabices tinha um bom coração, vai-se deixando corromper, transformando-se progressivamente em Saul Goodman, o implacável e amoral advogado de defesa dos piores criminosos que, alguns anos mais tarde, encontraremos ao lado de Walter White.

Suits

Netflix

Criada e escrita por Aaron Korsh, e com nove temporadas no currículo, Suits (ou Defesa à Medida como ficou conhecida em Portugal) esta comédia dramática estreou-se em Junho de 2011 no canal USA Network. Tudo acontece em Nova Iorque, no escritório de advogados onde trabalha Harvey Specter (Gabriel Macht), cujos métodos pouco ortodoxos – assim como a sua inegável competência – o transformaram numa espécie de estrela na área. Por um simples acaso, Mike Ross (Patrick J. Adams) entra no gabinete no preciso momento em que são feitas entrevistas de emprego, chamando a atenção de Harvey. Mike, que apesar de nunca ter frequentado a faculdade de direito sabe tudo sobre leis, revela-se o candidato perfeito para a vaga: com uma inteligência e memória excepcionais, não tem os tiques ou a soberba dos outros candidatos. Para se tornarem uma dupla imbatível, Mike só tem que seguir rigorosamente as instruções e, claro, nunca deixar que descubram que não foi um aluno brilhante da faculdade de Direito da Universidade de Harvard.

Sem Escrúpulos

Prime Video

Criada, em 2007, pelos irmãos Glenn e Todd A. Kessler e Daniel Zelman, esta série equilibra os elementos do enredo principal com questões pessoais dos protagonistas. A trama inicia-se quando Ellen Parsons (Rose Byrne), recém-licenciada em direito, é contratada por Hewes & Associates, um escritório de advogados nova-iorquino de grande prestígio, liderado por Patty Hewes (Glenn Close), na altura em que se empenha na acusação ao multimilionário Arthur Frobisher (Ted Danson), alvo de um processo judicial movido por ex-empregados. Patty, que se torna mentora de Ellen, é tudo o que a jovem advogada sonha ser: racional, instintiva e implacável. Mas, à medida que se vai apercebendo das estratégias usadas, Ellen dá-se conta de que o preço do sucesso é ainda maior do que imaginava e que, para sobreviver, terá de seguir à risca a principal regra de Patty Hewes: “Não confies em ninguém”. Com várias nomeações para os Emmys e Globos de Ouro em diversas categorias ao longo dos anos, “Sem Escrúpulos” arrecadou um de cada, ambos pela prestação de Close.

Os Doze Jurados

RTP2

Mistura de drama e thriller, esta produção belga da autoria de Sanne Nuyens e Bert Van Dael mostra o desenrolar de um julgamento a partir do ponto de vista dos jurados. A acção decorre na cidade de Ghent, onde vai começar aquele que é já conhecido como “o julgamento do milénio”. Para formar o júri, foi convocada uma dúzia de pessoas comuns com proveniências e crenças diversas, que têm de se retirar do seu dia-a-dia para darem o seu parecer no caso de Fri Palmers, acusada de assassinar a sua melhor amiga, há 18 anos e a própria filha bebé, dois anos antes. Em jogo, não está apenas o destino de Palmers, mas também o dos membros do júri, cujas vidas serão escrutinadas e cuja conduta em tribunal constantemente avaliada. No Canneseries, festival dedicado às séries televisivas que decorre em Cannes, Os Doze Jurados arrecadou o prémio de melhor argumento. Com Sílvia Pereira

The Good Fight

Prime Video

Produzida para o CBS All Access, serviço de streaming da CBS, e com criação de Michelle e Robert King em parceria com Phil Alden Robinson, The Good Fight continua a acção de The Good Wife, o drama político e judicial também criado pelo casal King e novamente com Ridley Scott como produtor executivo. Depois de uma grande fraude financeira destruir a reputação de Maia Rindel (Rose Leslie) e deixar Diane Lockhart (Christine Baranski) na ruína total, as duas perdem o seu lugar na Lockhart & Lee e associam-se a Lucca Quinn numa importante firma de advogados de Chicago. Ali, forçadas a começar do zero, as duas vão ter de provar o que valem para merecer a confiança de clientes e colegas. A completar o elenco estão Cush Jumbo, Erica Tazel, Sarah Steele, Justin Bartha, Delroy Lindo e Nyambi Nyambi.