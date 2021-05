Investigadora portuguesa vence prémio da Sociedade Europeia de Fibrose Quística

Íris Silva, investigadora do Instituto de Biossistemas e Ciências Integrativas (BioISI) na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, foi distinguida pela segunda vez com o Prémio de Melhor Jovem Investigador da Sociedade Europeia de Fibrose Quística, anunciou a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em comunicado. A distinção será entregue entre 9 e 12 de Junho, na 44.ª Conferência Europeia de Fibrose Quística, que se realizará online.

O trabalho de Íris Silva baseia-se no uso de amostras de doentes para analisar a resposta a fármacos numa abordagem de medicina personalizada. A investigadora é agora distinguida pela Sociedade Europeia de Fibrose Quística por fazer parte de um consórcio europeu designado “​HIT-CF”​ e que pretende analisar a resposta a novos moduladores de empresas farmacêuticas em indivíduos com mutações raras – para os quais nenhum dos medicamentos da empresa Vertex está aprovado – e incluí-los assim em ensaios clínicos que vão explorar a sua eficácia.

“Isto abre a porta a estes indivíduos, que são completamente excluídos de outros ensaios clínicos por terem uma representatividade tão baixa, e que tenham acesso a terapias que vão transformar completamente as suas vidas”, esclarece no comunicado Íris Silva. Quanto ao prémio, reage: “É um prémio muito prestigioso, em que vários clínicos e investigadores europeus se candidatam, e reflecte o trabalho que tenho feito em tentar encontrar terapias para doentes com fibrose quística que têm mutações mais raras.”

Iris Silva trabalha para o grupo de Margarida Amaral, do BioISI, desde que concluiu o doutoramento na Universidade do Algarve e no Centro Hospitalar Universitário do Quebec, no Canadá. Em 2018, já tinha vencido o mesmo prémio da Sociedade Europeia de Fibrose Quística com um trabalho sobre a caracterização de mutações mais raras nestes doentes com fibrose quística.