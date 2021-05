Henrique Veiga Fernandes é embaixador da revista Science

Henrique Veiga Fernandes, investigador principal da Fundação Champalimaud, será embaixador da revista Science, anuncia esta quinta-feira um comunicado da instituição. O imunologista junta-se assim ao Conselho de Editores de Revisão da Science e aconselhará na tomada de decisão sobre artigos científicos para publicação ou identificará novas descobertas que mereçam ser destacadas na revista através de artigos de perspectiva ou revisão.

O investigador vai ser embaixador da revista nas áreas da imunologia e neuroimunologia. Com investigadores de diferentes domínios científicos, nacionalidades e afiliações, o cientista português vai agora ocupar uma posição nos conselhos de editores, refere-se no comunicado.

“Temos vindo a testemunhar um aumento exponencial de casos de cancro, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. Estas doenças da civilização moderna são um enorme desafio de saúde pública, mas estou em crer que a ciência será a chave para resolver e mitigar estes problemas”, começa por reagir no comunicado Henrique Veiga Fernandes. “A ciência interdisciplinar e de fronteira está na vanguarda destas temáticas, e a área da imunologia tem dado contributos importantíssimos para a compreensão e resolução destas doenças. É, portanto, um enorme orgulho poder integrar o Conselho Científico da Science e assim destacar descobertas transformadoras.”

Henrique Veiga Fernandes já foi distinguido com quatro bolsas do Conselho Europeu de Investigação (ERC) e foi vencedor de prémios Pfizer por três vezes. Também foi o primeiro português a ser distinguido pela Fundação Paul Allen e pela Iniciativa Chan-Zuckerberg, nos Estados Unidos. Actualmente é co-director do Centro Champalimaud, em Lisboa.

A revista Science foi criada em 1880 pela Associação Americana para o Avanço da Ciência (AAAS) e tem-se destacado pela publicação de importantes artigos científicos de várias áreas. Menos de 7% dos trabalhos aí submetidos são aceites aí para publicação, indica-se no comunicado.