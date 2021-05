“Vamos mostrar que não queremos que entrem”, protestam proprietários e trabalhadores do Zmar

GNR esteve esta quarta-feira no local e falou com proprietários. Face à informação de que seriam colocados 50 imigrantes naquele empreendimento, proprietários e trabalhadores organizam bloqueio para impedir a sua entrada.

Perante a notícia de que o Zmar - Eco Camping Resort ia receber 50 imigrantes esta quarta-feira os trabalhadores daquele empreendimento juntaram-se aos proprietários em protesto contra a decisão. Em causa está a entrada de trabalhadores agrícolas que precisam de ficar em quarentena e a utilização do complexo no âmbito da requisição civil do Governo.