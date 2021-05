Se quiser tomar vacinas fora das idades recomendadas, deverá assinar consentimento informado

Para evitar o desperdício de doses das vacinas da AstraZeneca e da Janssen (do grupo Johnson & Johnson), o coordenador da task force responsável pela vacinação contra a covid-19 propôs a criação de uma excepção. Estas vacinas estão recomendadas em Portugal para pessoas acima dos 60 e dos 50 anos, respectivamente. Mas vai ser possível que os cidadãos abaixo destas idades sejam imunizados com as vacinas da Janssen e da AstraZeneca, desde que dêem o seu consentimento informado, o que será feito através de “um documento assinado”, explicou ao PÚBLICO uma fonte da task force.