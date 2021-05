Decisões “empanturradas”, vacinação dos juízes e “jactância pueril”: três magistrados disputam Supremo

São três os juízes que vão a votos no próximo dia 18 para disputar a liderança do Supremo Tribunal de Justiça. Com percursos e perfis distintos, dois deles têm em comum o facto de não poderem levar até ao fim o mandato de cinco anos a que concorrem, uma vez que já vão nas 67 primaveras e a lei só lhes permite continuarem em funções até aos 70, como de resto sucedeu com o actual detentor do cargo. Já a única candidata feminina, actualmente vice-presidente do tribunal, poderá completar o mandato praticamente até ao fim. Caso vença, será a primeira mulher a dirigir este tribunal de topo onde, ao contrário do que sucede na primeira instância, ainda são os homens que imperam.

Vinda do Tribunal Constitucional, Maria dos Prazeres Beleza nunca foi magistrada de carreira, o que pode pesar contra si. Mas a verdade é que foi nela que os restantes conselheiros votaram em 2018, quando se tornou “vice” do Supremo. Em 2007, ainda estava no Palácio Ratton, manifestou-se contra a liberalização incondicional do aborto em 2007. “Se, no limite, se poderia talvez defender que a simples descriminalização [do aborto] é compatível com o princípio da inviolabilidade da vida humana (…) , já, porém, a liberalização, no sentido de tornar a interrupção voluntária da gravidez um acto lícito, não condicionado por qualquer causa justificativa, me parece inconciliável com o princípio da inviolabilidade da vida humana”, escreveu em 2007 a magistrada.

Agora, são outros os problemas que a preocupam, e um deles revela-se bem mais terreno. “Reitero o meu propósito de defender a integridade do Estatuto dos Magistrados Judiciais, incluindo a estabilidade remuneratória das Juízas e dos Juízes, no activo e depois da jubilação”, pode ler-se na carta em que se candidata. Em que se propõe, entre outras coisas, “seguir com redobrada atenção o processo de vacinação de todas as juízas e de todos os juízes”.

A conselheira nascida em Coimbra defende a criação de observatórios em áreas sensíveis, à semelhança daquele que já existe para analisar a violência doméstica e de género. E dá exemplos de áreas em que isso pode ser útil: corrupção, arrendamento, protecção de crianças e protecção do consumidor. Por fim, promete participar activamente em iniciativas legislativas que interfiram com a administração da justiça ou com o estatuto dos seus profissionais.

Já Alexandre Reis, que é natural da Lousã e já desempenhou funções no Conselho Superior da Magistratura, não esconde a repulsa que lhe causam algumas práticas dos colegas de profissão. Critica as sentenças “desnecessariamente longas, empanturradas de excessivos considerandos teóricos, mesmo em casos que poderiam ser resolvidos com singeleza”. A credibilidade da justiça e a aceitação das decisões judiciais pela sociedade passa também por sentenças “sem enxúndia artificial ou despropositada” nem “registo de convicções meramente pessoais, subjectivas, sobretudo se alinhadas por preconceitos”.

Os “assomos de excesso de autoconvencimento – por vezes, de jactância pueril” – que detectou nalguns magistrados também não escapam à pena afiada do candidato. Caso ganhe o Supremo, os juízes que exercem funções fora da magistratura não terão a vida facilitada. “Parece aconselhável sujeitar a um apertado crivo a autorização para o desempenho de cargos susceptíveis de aparentar o estabelecimento de relações pouco claras com interesses de natureza não judicial de qualquer espécie”, vai avisando, numa carta de intenções que chega a citar o Papa Francisco, e na qual se mostra preocupado com o populismo que mina a democracia.

Ex-presidente do Tribunal da Relação do Porto, o terceiro candidato nasceu em Arcos de Valdevez e chegou a integrar o conselho geral da Associação Sindical de Juízes Portugueses, no início do século. Henrique Araújo diz que os efeitos devastadores da pandemia na vida das famílias e das empresas vão exigir um enorme esforço de adaptação e reforço das estruturas judiciais, para enfrentar o aumento da procura dos tribunais que antecipa ir fazer-se sentir, nomeadamente com o objectivo de dirimir conflitos laborais provocados por despedimentos.

E deixa um alerta: “Sabendo-se que o sistema de justiça tem debilidades antigas, não reparadas por razões de variada ordem, essas debilidades poderão exponenciar a ruptura do sistema em cenário de crise, se nada for feito e se não houver uma voz firme e determinada que aponte caminhos e soluções junto das instâncias competentes”. O candidato assume ainda uma velha reivindicação, relacionada com a gestão das plataformas informáticas em que assenta o serviço dos tribunais. Até hoje os juízes nunca conseguiram que o Ministério da Justiça lhes cedesse o seu controlo.