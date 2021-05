Autoridades fiscalizam estufas em Odemira. SEF não detectou imigrantes em situação irregular

Monitorizar as condições sanitárias e laborais dos trabalhadores sazonais de Odemira: este foi o principal objectivo de uma operação, realizada esta quarta-feira, em Odemira, que envolveu a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), Protecção Civil, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Segurança Social e Guarda Nacional Republicana (GNR). A notícia desta acção de fiscalização foi avançada pela SIC Notícias ao início da tarde e confirmada pelo PÚBLICO pelo Ministério da Administração Interna.

A operação está a ser coordenada por uma taskforce ​especialmente criada para monitorizar a situação da pandemia no concelho de Odemira e que integra aquelas entidades.

A Polícia Judiciária investiga actualmente vários casos de alegados crimes ligados ao auxílio à imigração ilegal, tráfico de pessoas e escravatura neste concelho, que tem a maior taxa de incidência da covid-19 no país. Junto do SEF, o PÚBLICO conseguiu apurar que não foram detectados imigrantes em situação irregular nesta operação.

Apesar de alegadas situações de abusos sobre trabalhadores sazonais no concelho serem noticiadas e denunciadas por associações há vários anos, esta situação recebeu atenção redobrada por causa da pandemia. O autarca do concelho, José Alberto Guerreiro, estima que “no mínimo seis mil” dos 13 mil trabalhadores agrícolas do concelho, permanentes e temporários, “não têm condições de habitabilidade”. O presidente da Câmara de Odemira diz ainda que as autoridades já identificaram no concelho um total de 22 situações de alojamento de trabalhadores agrícolas com deficiências, por falta de salubridade ou por sobrelotação

O concelho de Odemira é um dos quatro que foi obrigado a recuar no desconfinamento em Abril, por ter registado, em semanas consecutivas, uma incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes, o limite traçado pelo Governo na matriz que dita o levantamento das restrições. Em duas freguesias, São Teotónio e de Almograve, o Governo decretou mesmo a instauração de uma cerca sanitária, de modo a conter a disseminação da pandemia às freguesias vizinhas. Segundos os últimos dados disponíveis, datados de 30 de Abril, Odemira tem 562 casos de covid-19 por 100 mil habitantes (média a 14 dias).

A comunidade migrante foi a principal justificação para estes números elevados de incidência no concelho: o presidente da Câmara de Odemira disse que cerca de metade dos casos no concelho estavam na comunidade migrante. Um total de 9615 imigrantes vivia legalmente no concelho de Odemira em 2020, a maioria do Nepal e Índia, de acordo com dados enviados à agência Lusa pelo SEF. A maioria destas pessoas trabalha no sector agrícola.

Esta quarta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu que fosse apurada a existência “de qualquer coisa de criminoso” em Odemira, reiterando que a mão-de-obra imigrante deve ser tratada em termos humanos e com “dignidade, como vem na Constituição”. com Lusa