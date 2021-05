Teresa Leal Coelho elogia penalização da ocultação de riqueza mas defende que é possível ir mais longe

Ex-deputada do PSD considera que é “possível e desejável” criminalizar o enriquecimento ilícito.

Teresa Leal Coelho, ex-vice-presidente de Passos Coelho, mantém a defesa intransigente da criminalização do enriquecimento ilícito — chamando-lhe mesmo assim — e espera que o pensamento jurídico possa evoluir. Nesse sentido, em declarações ao PÚBLICO, a ex-deputada do PSD, considera que a proposta sobre a ocultação de riqueza, lançada pela associação sindical de juízes e acolhida até agora por PS e BE, é “um passo em frente”.