Marcelo pede reflexão sobre “lições de Odemira” e admite qualquer coisa de “criminoso” nessa situação

Presidente da República passou a manhã numa escola do Porto no meio dos alunos, comemorando do Dia Mundial da Língua Portuguesa que diz ser “doce”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, declarou esta quarta-feira que “vale a pena, desde já, começar a reflectir sobre algumas lições de Odemira” e pede que se apure se há qualquer coisa de ilegal nesta “realidade subterrânea” ou até mesmo “qualquer coisa de criminoso”.

Marcelo Rebelo de Sousa mostrou preocupação com o que se está a passar com os trabalhadores agrícolas no concelho de Odemira, nomeadamente em duas freguesias, e adverte que a mão-de-obra imigrante não deve ser usada apenas para ser explorada, antes deve ser tratada em termos humanos e com “dignidade, como vem na Constituição”.

“Em relação a Odemira, começou por ser aos olhos dos portugueses um caso sanitário, um caso mais grave de saúde pública que exigia medidas graves e depois foi-se descobrindo que havia realidades sociais por baixo desse caso sanitário. Vale a pena desde já começar a reflectir sobre algumas lições de Odemira”, afirmou o Presidente da República no final de uma longa sessão dedicada ao Dia Mundial da Língua Portuguesa, que decorreu na Escola secundária Carolina Michaelis, no Porto, onde foi muito aplaudido pelos alunos. “A língua portuguesa é doce”, defendeu Marcelo.

Para o Presidente da República, “a primeira lição a tirar é a da importância dos imigrantes para a economia e para a sociedade portuguesa. De vezes em quando, ouvimos umas vozes muito contra os imigrantes. Ora, o que se veio a descobrir e já sabíamos é que há milhares e milhares de imigrantes que estão a contribuir para a economia portuguesa, subterrâneos, legalizados ou clandestinos. Essa é a realidade”, sublinhou.

“A segunda realidade é que infelizmente pode haver mais clandestinos do que pensávamos, nessa realidade subterrânea é preciso apurar o que há de ilegal e, se, eventualmente, há qualquer coisa de criminoso. Não basta apenas explorar a mão-de-obra imigrante, é preciso tratá-la em termos humanos, tratá-la com a dignidade que vem na Constituição para os portugueses e para aqueles que vivem em Portugal”.

O Presidente da República apontou uma terceira realidade que está também a colocar-se em Portugal e sobre essa disse: “Nós já a conhecíamos”. “Tem a ver com as condições de habitação, não são só de imigrantes mas também de muitos portugueses em Portugal que depois tem efeitos sanitários. Já tínhamos ouvido falar disso no Verão passado, por exemplo, em algumas freguesias da periferia em Lisboa onde havia trabalhadores que nunca confinaram — muitos deles imigrantes — e que viviam em condições de sobrelotação com as consequências de contágio que nós compreendemos que são maiores”, apontou.