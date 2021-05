Luís Monteiro, do BE, rejeita acusações de violência doméstica e diz ser a vítima

Em resposta ao PÚBLICO, a ex-namorada do deputado mostra-se pouco surpreendida com o comunicado partilhado por fonte do Bloco de Esquerda, mas reitera a acusação e dá mais detalhes sobre as alegadas agressões, que recuarão a 2015, antes de Luís Monteiro ser eleito pela primeira vez deputado à Assembleia da República.