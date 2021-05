Lições de Isabel Ayuso à direita de Portugal

m Madrid, o combate feroz ao Vox teve o condão de reunir as diferentes sensibilidades da direita (e levou à extinção do Ciudadanos). Por cá, a tolerância à extrema-direita é um risco que deixará o centro e a direita moderada suspeitosos

A surpreendente vitória de Isabel Ayuso nas eleições de Madrid desta terça-feira deixaram a direita portuguesa meio esperançosa por uma vaga de fundo de proporções ibéricas, meio desencantada por perceberem que os partidos que a representam estão longe da vibração e do dinamismo do Partido Popular espanhol. Ainda a quente, o jornalista Nuno Ribeiro quis saber dos reflexos em Portugal do terramoto provocado pela direita espanhola e concluiu que não se podem comparar realidades políticas, partidárias, sociológicas e culturais tão distintas. Mas, para lá das diferenças, há duas vertentes da acção política de Isabel Ayuso que convém transportar para a política nacional: o seu programa e a sua estratégia.