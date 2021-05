Fundação da Juventude promove curso online grátis em tecnologias de informação

A Fundação da Juventude abriu a INCO Academy - Certificação em Tecnologias da Informação, com o apoio da Google e da INCO, pretendendo reforçar e melhorar a empregabilidade e desenvolver competências digitais dos jovens portugueses.

O projecto proporciona o acesso gratuito a formação online, com a duração de cerca de 120 horas, na área das tecnologias da informação (TI). As inscrições terminam no dia 7 de Maio e devem ser feitas no site da Fundação da Juventude. Há 200 vagas disponíveis. Qualquer pessoa se pode candidatar, no entanto é dada prioridade a jovens desempregados, em situação vulnerável e/ou em risco de exclusão social, dos quais 50% têm de ser do sexo feminino.

A INCO Academy consiste num curso online em tecnologias de informação, a decorrer no portal Coursera, que contempla as seguintes cinco áreas: Apoio Técnico Informático, Redes, Sistemas Operativos, Administração de Sistemas e Segurança Informática.

Visando melhorar a empregabilidade dos participantes, uma vez que, de acordo com os promotores, existe uma elevada procura por parte das empresas das competências que vão ser adquiridas, este curso será ministrado em português e não requer um diploma de formação superior.

Com este curso, a Fundação da Juventude quer contribuir para colmatar a escassez de trabalhadores em Tecnologias da Informação. Em comunicado, a presidente executiva da instituição, Carla Mouro, afirma que esperam “impactar e mudar a vida de mais de 200 jovens portugueses”.

Texto editado por Amanda Ribeiro