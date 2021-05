A quarta figura do Estado

Estamos à beira da eleição do 40.º presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), quarta figura protocolar do Estado e primeira da Justiça. O STJ abriu portas em 23 de Setembro de 1833, em plena guerra civil entre absolutistas e liberais, pela mão do grande reformador Mouzinho da Silveira, e foi instalado no terceiro quarteirão dos edifícios pombalinos da Praça do Comércio, onde ainda se encontra. No dia da posse do primeiro presidente, José da Silva Carvalho – um filho de lavradores pobres da aldeia de Vila Dianteira –, a população foi convidada a entrar e assistir ao acto solene para romper simbolicamente com o secretismo que cobria o exercício da justiça. 188 anos depois, ainda há secretismos para romper.