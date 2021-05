Curiosas (e sintomáticas) reações ao Me Too português

Tenho ainda presente o meu choque quando rebentou o Me Too nos Estados Unidos. Não pelo número de denúncias de assédio sexual em contexto laboral. Qualquer mulher, ainda que não tenha sido alvo direto de assédio (eu, por sorte das circunstâncias, nunca fui), sabe bem que existe, e muito. Que mulher nunca contactou em contextos profissionais com homens com conversas nojentas (e deliciando-se com o desconforto ou nojo provocado), dando abraços apertados sem relação que justifique, com toques excessivos em zonas do corpo desaconselhadas nas relações de trabalho? Nenhuma. Calhando serem chefes, ou alguém de quem se depende profissionalmente, há espaço para tudo se tornar muito desagradável.