Madrid: PP quer começar novo ciclo a caminho da “alternância” em Espanha

“O PP volta a ser o grande partido de Espanha”, proclamou o líder da direita. As eleições não foram nacionais, mas o terrível resultado do PSOE e o abandono da política por parte de Iglesias fazem mossa no Governo.

Pablo Casado festejou a vitória do seu partido nas eleições autonómicas de Madrid pedindo emprestadas as palavras da vencedora, Isabel Díaz Ayuso, e celebrando o triunfo da “liberdade” que esta prometera aos madrilenos. Mas esta quarta-feira, no Comité Executivo Nacional do Partido Popular, fez questão de apresentar a vitória como sua e da direcção: “O PP de Madrid foi o PP de sempre. Isabel é puro PP. É PP dos quatro costados”, sublinhou. Agradecendo, Díaz Ayuso não deixou de se apresentar à cúpula conservadora como modelo a seguir.